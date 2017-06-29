Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился мнением о голкипере , отразившем 3 пенальти из 3 в послематчевой серии полуфинального матча Кубка конфедераций с Португалией (0:0, 3:0 – по пенальти).

«Клаудио – один из лучших вратарей мира. Перед серией пенальти он сказал, что он собирается отразить 2-3 удара, и он выполнил свое обещание. Он сделал невероятное.

Мы рады, потому что мы остаемся в борьбе за мечту – стать чемпионами Кубка конфедераций. Мы, как и всегда, доказываем, что в сложные моменты мы великолепны и показываем свои единство и приверженность. Это чилийское сердце.

Все наши жертвы принесли свои плоды. Теперь нам надо отдохнуть и ждать любого из двух соперников – и Мексика, и Германия – сложные соперники. Нам нужно хорошо показать себя, чтобы бороться за мечту.

Мы хотим оставить Чили на первых местах мирового рейтинга. Мы вышли в финал и постараемся стать чемпионами. Мы хотим оставить свой след в истории страны.

Я хочу исполнить свою мечту. Я всегда готов отдать жизнь за свою страну. У нас большие амбиции. Мы хотим стать чемпионами, а потом отобраться на чемпионат мира и вернуться в Россию на следующий год», – сказал Видаль.