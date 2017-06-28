Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего бухгалтера

Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 15 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

В данный момент мы ищем человека на позицию бухгалтера / младшего бухгалтера.

Наш идеальный кандидат:

– Крайне ответственен и внимателен.

– Имеет профильное образование (готовы рассмотреть студентов последних курсов).

– Обладает хорошим теоретическим знанием законодательства по бухгалтерскому учету, налогообложению и валютному контролю.

– Имеет опыт работы в 1С 8.3 (БП и ЗУП), СПС КонсультантПлюс.

– Знает английский язык на уровне достаточном для деловой переписки.

– Имеет небольшой релевантный опыт работы (желательно в нашей сфере – услуг, IT, медиа).

В ваши задачи будут входить:

– Операции по банковским счетам компаний (несколько банков, счета в различных валютах).

– Учет и документальное оформление поступления и движения товарно-материальных ценностей и услуг сторонних организаций.

– Учет и документальное оформление поступления, ввода в эксплуатацию, движений и ремонтов основных средств.

– Формирование и проверка первичной документации по различным участкам учета.

– Непосредственное взаимодействие с банками, налоговыми инспекциями и внебюджетными фондами.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Бухгалтер».

Подробнее об этой и других вакансиях Sports.ru вы можете прочитать по этой ссылке.