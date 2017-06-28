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    Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего бухгалтера

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Барселона Реал Мадрид сборная России Арсенал Sports.ru мобильные приложения

    Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 15 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

    В данный момент мы ищем человека на позицию бухгалтера / младшего бухгалтера.

    Наш идеальный кандидат:

    – Крайне ответственен и внимателен.

    – Имеет профильное образование (готовы рассмотреть студентов последних курсов).

    – Обладает хорошим теоретическим знанием законодательства по бухгалтерскому учету, налогообложению и валютному контролю.

    – Имеет опыт работы в 1С 8.3 (БП и ЗУП), СПС КонсультантПлюс.

    – Знает английский язык на уровне достаточном для деловой переписки.

    – Имеет небольшой релевантный опыт работы (желательно в нашей сфере – услуг, IT, медиа).

    В ваши задачи будут входить:

    – Операции по банковским счетам компаний (несколько банков, счета в различных валютах).

    – Учет и документальное оформление поступления и движения товарно-материальных ценностей и услуг сторонних организаций.

    – Учет и документальное оформление поступления, ввода в эксплуатацию, движений и ремонтов основных средств.

    – Формирование и проверка первичной документации по различным участкам учета.

    – Непосредственное взаимодействие с банками, налоговыми инспекциями и внебюджетными фондами.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Бухгалтер».

    Подробнее об этой и других вакансиях Sports.ru вы можете прочитать по этой ссылке.

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