Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего бухгалтера
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В данный момент мы ищем человека на позицию бухгалтера / младшего бухгалтера.
Наш идеальный кандидат:
– Крайне ответственен и внимателен.
– Имеет профильное образование (готовы рассмотреть студентов последних курсов).
– Обладает хорошим теоретическим знанием законодательства по бухгалтерскому учету, налогообложению и валютному контролю.
– Имеет опыт работы в 1С 8.3 (БП и ЗУП), СПС КонсультантПлюс.
– Знает английский язык на уровне достаточном для деловой переписки.
– Имеет небольшой релевантный опыт работы (желательно в нашей сфере – услуг, IT, медиа).
В ваши задачи будут входить:
– Операции по банковским счетам компаний (несколько банков, счета в различных валютах).
– Учет и документальное оформление поступления и движения товарно-материальных ценностей и услуг сторонних организаций.
– Учет и документальное оформление поступления, ввода в эксплуатацию, движений и ремонтов основных средств.
– Формирование и проверка первичной документации по различным участкам учета.
– Непосредственное взаимодействие с банками, налоговыми инспекциями и внебюджетными фондами.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Бухгалтер».
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