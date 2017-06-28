Россия потратила 788 млн рублей на выдвижение заявки на проведение ЧМ-2018

ФИФА опубликовала полный доклад американского юриста Майкла Гарсии по итогам расследования выборов стран-хозяек и ЧМ-2022.

Так, из доклада стала известна сумма, которую российский оргкомитет затратил на выдвижение заявки – 788 миллиона рублей. 434 миллиона – пожертвования от спонсоров, еще 350 миллионов были выделены из федерального бюджета.

Наибольшая часть суммы – 736 миллионов – была потрачена на конференции, встречи и семинары. Еще 42 миллиона – на заработную плату сотрудникам оргкомитета, 1,7 миллиона – на командировки, 8,2 миллиона – на техобслуживание.