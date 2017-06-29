«Самая оптимальная контора из всех легальных». Ставочники делятся опытом игры в БК Олимп

Пользователи Sports.ru продолжают оставлять отзывы о конторах в рейтинге букмекеров.

Букмекерская контора Олимп выделяется среди других ранней линией и наличием видеотрансляций. «Этой конторе по всем параметрам я дам твердую 4,5 (может, только претензии к сайту есть — иногда подглючивает). На мой взгляд, самая оптимальная контора пока из всех легальных», — написал пользователь Александр Лушин. С остальными отзывами можно ознакомиться на странице букмекера.

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