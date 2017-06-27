Мутко проведет встречу с Лебедевым по поводу слов депутата о том, что Жиркову «нужно дать в морду»

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко встретится с вице-спикером Госдумы, членом исполкома РФС Игорем Лебедевым.

Целью разговора станет высказывания Лебедева в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова.

Напомним, после матча против сборной Мексики депутат заявил, что Жиркову, который получил в той игре красную карточку, «нужно дать в морду».

«Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше», – заявил Мутко.