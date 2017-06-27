«Урал» объявил об аренде Портнягина
Нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Урал». 28-летний игрок взят в аренду сроком на один сезон.
Портнягин уже присоединился к «Уралу» на сборе в Словении. В составе новой команды форвард будет выступать под номером 88.
Нападающий подписал контракт с «Локомотивом» в августе прошлого года. В прошедшем сезоне Портнягин забил 1 гол в пяти матчах за московский клуб.
ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал арендовал Игоря Портнягина! Контракт до конца сезона-2017/18.— ФК Урал (@FCURAL) 27 июня 2017 г.
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Добро пожаловать, Игорь! pic.twitter.com/SlldcOjkth
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