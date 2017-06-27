«Урал» объявил об аренде Портнягина

Нападающий Игорь Портнягин перешел в «Урал». 28-летний игрок взят в аренду сроком на один сезон.

Портнягин уже присоединился к «Уралу» на сборе в Словении. В составе новой команды форвард будет выступать под номером 88.

Нападающий подписал контракт с «Локомотивом» в августе прошлого года. В прошедшем сезоне Портнягин забил 1 гол в пяти матчах за московский клуб.