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    Агент: «Ари хотел бы сыграть за сборную России на ЧМ-2018»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Ари Оливер Кабрера

    Агент нападающего «Локомотива» Ари Оливер Кабрера рассказал о желании игрока выступать за сборную России.

    «Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира.

    Действительно, Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло», – сказал Кабрера.

    Ари выступает в российской премьер-лиги с 2010 года. После получения гражданства он получит право играть за сборную России.

    Ари: «Возможно, в ближайшие месяцы получу российское гражданство»

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