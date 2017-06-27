Агент нападающего «Локомотива» Ари Оливер Кабрера рассказал о желании игрока выступать за сборную России.

«Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира.

Действительно, Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло», – сказал Кабрера.

Ари выступает в российской премьер-лиги с 2010 года. После получения гражданства он получит право играть за сборную России.

Ари: «Возможно, в ближайшие месяцы получу российское гражданство»