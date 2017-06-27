Данни может перейти в пражскую «Славию»
Бывший игрок «Зенита» Данни может перейти в «Славию». Об этом сообщает Ceska Televize.
Португалец является одним из вариантов усиления полузащиты пражского клуба. «Славия» также интересуется полузащитником «Аугсбурга» Халилом Алтынтопом.
Просмотр в чешской команде проходит бывший футболист «Днепра» Руслан Ротань.
Ранее сообщалось об интересе к Данни со стороны «Маритиму» и московского «Динамо».
В прошедшем сезоне «Славия» стала чемпионом Чехии.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.