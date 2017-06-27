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    Данни может перейти в пражскую «Славию»

    Теги Халил Алтынтоп Данни Руслан Ротань высшая лига Чехия Славия Прага возможные трансферы

    Бывший игрок «Зенита» Данни может перейти в «Славию». Об этом сообщает Ceska Televize.

    Португалец является одним из вариантов усиления полузащиты пражского клуба. «Славия» также интересуется полузащитником «Аугсбурга» Халилом Алтынтопом.

    Просмотр в чешской команде проходит бывший футболист «Днепра» Руслан Ротань. 

    Ранее сообщалось об интересе к Данни со стороны «Маритиму» и московского «Динамо».

    В прошедшем сезоне «Славия» стала чемпионом Чехии.

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