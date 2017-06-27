Данни может перейти в пражскую «Славию»

Бывший игрок «Зенита» может перейти в «Славию». Об этом сообщает Ceska Televize.

Португалец является одним из вариантов усиления полузащиты пражского клуба. также интересуется полузащитником «Аугсбурга» Халилом Алтынтопом.

Просмотр в чешской команде проходит бывший футболист «Днепра» Руслан Ротань.

Ранее сообщалось об интересе к Данни со стороны «Маритиму» и московского «Динамо».

В прошедшем сезоне «Славия» стала чемпионом Чехии.