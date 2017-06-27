«Барселона» трижды вступала в переговоры с агентами Сауля

по-прежнему рассматривает возможность приобретения полузащитника Сауля.

Сообщается, что в этом году спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес трижды встречался с агентами 22-летнего испанца по поводу возможного трансфера. Кроме того, было много телефонных контактов.

Год назад «Барселона» не стала использовать опцию выкупа Сауля, возникшую в результате продажи форварда Давида Вильи в «Атлетико» в 2013 году.

В итоге Сауль продлил контракт с мадридцами с отступными в размере 80 миллионов евро. При этом «Атлетико» запрещено регистрировать новичков до 1 января 2018 года.

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает Сауля как трансферную цель, альтернативную хавбеку «ПСЖ» Марко Верратти.