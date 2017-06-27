Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» трижды вступала в переговоры с агентами Сауля

    Теги Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Сауль Ньигес Роберто Фернандес Бонильо

    «Барселона» по-прежнему рассматривает возможность приобретения полузащитника «Атлетико» Сауля.

    Сообщается, что в этом году спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес трижды встречался с агентами 22-летнего испанца по поводу возможного трансфера. Кроме того, было много телефонных контактов.

    Год назад «Барселона» не стала использовать опцию выкупа Сауля, возникшую в результате продажи форварда Давида Вильи в «Атлетико» в 2013 году.

    В итоге Сауль продлил контракт с мадридцами с отступными в размере 80 миллионов евро. При этом «Атлетико» запрещено регистрировать новичков до 1 января 2018 года.

    Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает Сауля как трансферную цель, альтернативную хавбеку «ПСЖ» Марко Верратти.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться