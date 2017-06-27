Полузащитник «Ювентуса» Кристиан Паскуато, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Крыльях Советов», прокомментировал активную трансферную политику на итальянском трансферном рынке.

«Читал, что многие в Италии сомневаются, стоит ли им переходить в «Зенит». Сумасшедшие!

Если бы меня приглашал Манчини, я бы сразу поехал», – написал Паскуато в своем твиттере.

В 26 матчах прошлого чемпионата России 27-летний итальянец забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

Кристиан Паскуато: «Хочу и дальше играть в РФПЛ. Был бы рад поработать с Манчини и Каррерой»