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    Экс-хавбек «Крыльев» Паскуато: «Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие!»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Федерико Фасио Милан Бадель Эдин Джеко Кристиан Паскуато Костас Манолас Марцело Брозович Леандро Паредес

    Полузащитник «Ювентуса» Кристиан Паскуато, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Крыльях Советов», прокомментировал активную трансферную политику «Зенита» на итальянском трансферном рынке.

    «Читал, что многие в Италии сомневаются, стоит ли им переходить в «Зенит». Сумасшедшие!

    Если бы меня приглашал Манчини, я бы сразу поехал», – написал Паскуато в своем твиттере.

    В 26 матчах прошлого чемпионата России 27-летний итальянец забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

    Кристиан Паскуато: «Хочу и дальше играть в РФПЛ. Был бы рад поработать с Манчини и Каррерой»

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