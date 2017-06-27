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    Марез не дождался предложения от «Барселоны» и может подписать 4-летний контракт с «Арсеналом»

    Теги премьер-лига Англия Барселона примера Испания Арсенал возможные трансферы Лестер Рияд Марез

    Вингер «Лестера» Рияд Марез рассматривает возможность перехода в «Арсенал».

    Сообщается, что изначально 26-летний алжирец хотел продолжить карьеру в «Барселону», но так и не дождался от нее предложения. Приоритеты каталонцев – хавбек «ПСЖ» Марко Верратти и фулбек «Арсенала» Эктор Бельерин.

    «Арсенал» предлагает Марезу 4-летний контракт, трансфер оценивается в 40 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что Марез склоняется к переходу в лондонский клуб, потому что его возглавляет Арсен Венгер.

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