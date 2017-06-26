Андрей Будогосский об использовании видеоповторов на КК: «Удаление в матче Германии и Камеруна – абсолютная клоунада»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) высказал мнение по поводу эпизода с удаление защитника Камеруна Эрнеста Мабуки во время матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Германией (1:3)

«Все, что происходит сейчас, – это следствие того, о чем я говорил, это подтверждает обоснованность моих очень больших сомнений по поводу видеоповторов. Для меня это противная ситуация, потому что это касается футбола и копаться в этом не хочется. Вчера с удалением в матче Германия – Камерун мы в этом убедились, это абсолютная клоунада.

Давайте представим такую ситуацию: идет атака на ворота, в которые затем назначается пенальти. Арбитру тут говорят, что надо вернуться и посмотреть видеоповтор, потому что 11-метровый был и у других ворот. Что в таком случае делать, отменять этот и назначать предыдущий? Это нелепость и нонсенс», – сказал Будогосский.

В матче Германии и Камеруна судья сперва удалил Сиани, а после видеоповтора принял решение удалить Мабуку.

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