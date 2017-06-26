Егор Крид, DJ Smash и Полина Гагарина выступят на закрытии Кубка конфедераций

Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят во время церемонии закрытия Кубка конфедераций.

Церемония закрытия начинется с запуска часов.

Хореографом-постановщиком первого эпизода шоу стал финалист проектов «Танцуй на Первом» и «Танцы на ТНТ» Станислав Литвинов.

Церемония начнется в 19.15 по московскому времени и пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге. Финальный матч начнется на в 21.00.