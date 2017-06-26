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    Егор Крид, DJ Smash и Полина Гагарина выступят на закрытии Кубка конфедераций

    Теги светская хроника Крестовский Кубок конфедераций

    Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят во время церемонии закрытия Кубка конфедераций.

    Церемония закрытия начинется с запуска часов.

    Хореографом-постановщиком первого эпизода шоу стал финалист проектов «Танцуй на Первом» и «Танцы на ТНТ» Станислав Литвинов. 

    Церемония начнется в 19.15 по московскому времени и пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге. Финальный матч начнется на «Крестовском» в 21.00.

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