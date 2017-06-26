Полузащитник сборной России Денис Глушаков подвел итоги Кубка Конфедераций.

«Не считаю, что мы в чем-то уступали Мексике. Ни в первом тайме, ни после удаления Жиркова. Мы не реализовали хорошие моменты, пропустили очень обидные мячи. У Мексики очень добротная команда, много сильных футболистов, но я не ощутил, что они нас переиграли.

Если говорить в целом о турнире, то мне было тяжелее играть при своих трибунах. Было больше ответственности, нервозности. Нам противостояли сильные сборные, чемпионы своих континентов. У всех было желание победить в каждом матче…

Возможно, отношение болельщиков к сборной стало лучше, но все еще впереди. Если мы продолжим играть с таким же желанием, то в стране все будет хорошо с футболом», – сказал Глушаков.

Россия вылетела по делу. Что с нами не так?