Денис Глушаков: «Если сборная продолжит играть с таким же желанием, то в России все будет с футболом хорошо»
Полузащитник сборной России Денис Глушаков подвел итоги Кубка Конфедераций.
«Не считаю, что мы в чем-то уступали Мексике. Ни в первом тайме, ни после удаления Жиркова. Мы не реализовали хорошие моменты, пропустили очень обидные мячи. У Мексики очень добротная команда, много сильных футболистов, но я не ощутил, что они нас переиграли.
Если говорить в целом о турнире, то мне было тяжелее играть при своих трибунах. Было больше ответственности, нервозности. Нам противостояли сильные сборные, чемпионы своих континентов. У всех было желание победить в каждом матче…
Возможно, отношение болельщиков к сборной стало лучше, но все еще впереди. Если мы продолжим играть с таким же желанием, то в стране все будет хорошо с футболом», – сказал Глушаков.
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