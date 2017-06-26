Защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о судействе в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

«Был ли пенальти на 6-й минуте встречи? Я почувствовал удар по ноге. Скорее всего, это был пенальти, но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.

На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех, – сказал Жирков.

Россия вылетела по делу. Что с нами не так?