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    Юрий Жирков: «Судейство в матче с Мексикой было странным»

    Теги Юрий Жирков сборная России судьи сборная Мексики Кубок конфедераций

    Защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о судействе в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

    «Был ли пенальти на 6-й минуте встречи? Я почувствовал удар по ноге. Скорее всего, это был пенальти, но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.

    На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех, – сказал Жирков.

    Россия вылетела по делу. Что с нами не так?

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