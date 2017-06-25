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    Александр Кокорин: «Не считаю корректным комментировать игру сборной России»

    Теги Зенит сборная России Александр Кокорин Кубок конфедераций

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не видел матчи сборной России на Кубке конфедераций.

    – Вы следили за выступлением сборной на Кубке конфедераций? Как вам игра россиян?

    – Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита» на сборе выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца, – сказал Кокорин.

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