Все 8 обводок Головина в матче с Мексикой были успешными, это лучший показатель в игре

Полузащитник сборной России Александр Головин в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2) совершил 8 успешных обводок из 8.

Это лучший показатель среди всех игроков, принимавших участие в прошедшей игре.

В матчах прошедшего сезона Александр осуществлял в среднем за матч 5,1 обводки (3,7 успешных – 73% эффективности).

Россия вылетела по делу. Что с нами не так?