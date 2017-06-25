Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Все 8 обводок Головина в матче с Мексикой были успешными, это лучший показатель в игре

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия сборная России сборная Мексики Кубок конфедераций Александр Головин

    Полузащитник сборной России Александр Головин в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2) совершил 8 успешных обводок из 8.

    Это лучший показатель среди всех игроков, принимавших участие в прошедшей игре.

    В матчах прошедшего сезона Александр осуществлял в среднем за матч 5,1 обводки (3,7 успешных – 73% эффективности).

    Россия вылетела по делу. Что с нами не так?

    Опрос

    Что теперь делать с Черчесовым?

    44920 голосов 418
    • Оставить, он выжал максимум
      36%
    • Уволить, он провалился
      64%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться