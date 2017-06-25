Все 8 обводок Головина в матче с Мексикой были успешными, это лучший показатель в игре
Полузащитник сборной России Александр Головин в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2) совершил 8 успешных обводок из 8.
Это лучший показатель среди всех игроков, принимавших участие в прошедшей игре.
В матчах прошедшего сезона Александр осуществлял в среднем за матч 5,1 обводки (3,7 успешных – 73% эффективности).
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