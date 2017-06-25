«Арсенал» предложит «МЮ» 40 млн фунтов за Марсьяля в случае срыва трансфера Мбаппе
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попал в сферу интересов «Арсенала».
Сообщается, что лондонцы готовы заплатить за 21-летнего француза 40 миллионов фунтов, если не удастся приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опасается, что его коллега Жозе Моуринью из-за личной вражды не согласится отпустить Марсьяля в «Арсенал». Поэтому возможные переговоры будут вестись на уровне руководства клубов.
В 25 матчах прошлого чемпионата Англии на счету Марсьяля 4 гола и 6 результативных передач.
Два года назад «МЮ» купил нападающего у «Монако» за 80 миллионов евро, включая бонусы.
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