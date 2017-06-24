Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после матча с Мексикой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подшутил над немецкой журналисткой в эфире телеканала ARD после матча Кубка конфедераций против Мексики (1:2).
Отвечая на вопрос журналистки по поводу давления на него в связи с неудачным выступлением команды, Черчесов сказал: «Вы про артериальное давление? Когда девушка стоит рядом с такими мужчинами, давление может подскочить».
Рядом с Черчесовым на интервью находился экс-форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи.
Фото: эфир телеканала ARD
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