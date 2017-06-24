Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после матча с Мексикой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подшутил над немецкой журналисткой в эфире телеканала ARD после матча Кубка конфедераций против Мексики (1:2).

Отвечая на вопрос журналистки по поводу давления на него в связи с неудачным выступлением команды, Черчесов сказал: «Вы про артериальное давление? Когда девушка стоит рядом с такими мужчинами, давление может подскочить».

Рядом с Черчесовым на интервью находился экс-форвард московского и сборной Германии Кевин Кураньи.

Фото: эфир телеканала ARD

Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав