Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после матча с Мексикой

    Теги Кевин Кураньи Станислав Черчесов сборная России телевидение сборная Мексики фото Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подшутил над немецкой журналисткой в эфире телеканала ARD после матча Кубка конфедераций против Мексики (1:2).

    Отвечая на вопрос журналистки по поводу давления на него в связи с неудачным выступлением команды, Черчесов сказал: «Вы про артериальное давление? Когда девушка стоит рядом с такими мужчинами, давление может подскочить».

    Рядом с Черчесовым на интервью находился экс-форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи.

    Фото: эфир телеканала ARD

    Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав

    Опрос

    Что теперь делать с Черчесовым?

    25103 голосa 379
    • Оставить, он выжал максимум
      35%
    • Уволить, он провалился
      65%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться