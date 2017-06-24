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    Юрий Жирков: «Злого умысла бить мексиканца у меня не было»

    Теги Юрий Жирков Виталий Мутко сборная России сборная Мексики Аркадий Дворкович Кубок конфедераций

    Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал свое удаление в матче 3-го тура группового раунда Кубка конфедераций против Мексики (1:2).

    «Злого умысла бить или там что-то делать у меня не было. Не знаю, надо смотреть эпизод, я еще не видел.

    Разбора матча в раздевалке не было. Дворкович заходил, пожал руки, Виталий Леонтьевич (Мутко – примечание Sports.ru) тоже был», – сказал Жирков.

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