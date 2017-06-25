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    «МЮ» предложил за Маркиньоса 70 млн евро, «Барселона» — 45 млн

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия примера Испания возможные трансферы Маркиньос

    Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос пользуется спросом на трансферном рынке.

    Сообщается, что самое крупное предложение по 23-летнему бразильцу сделал «Манчестер Юнайтед» — 70 миллионов евро, а самое маленькое – «Барселона», 40–45 миллионов. Предложение «Ювентуса» — второе по величине.

    Кроме того, Маркиньосом, чей контракт рассчитан до 2019 года, интересуется «Реал».

    Однако сам защитник ввиду предстоящего ЧМ-2018 пока не настроен менять клуб.

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