«МЮ» предложил за Маркиньоса 70 млн евро, «Барселона» — 45 млн

Центральный защитник Маркиньос пользуется спросом на трансферном рынке.

Сообщается, что самое крупное предложение по 23-летнему бразильцу сделал — 70 миллионов евро, а самое маленькое – «Барселона», 40–45 миллионов. Предложение — второе по величине.

Кроме того, Маркиньосом, чей контракт рассчитан до 2019 года, интересуется .

Однако сам защитник ввиду предстоящего ЧМ-2018 пока не настроен менять клуб.