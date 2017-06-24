Полузащитник сборной Камеруна Сиани: «В Санкт-Петербурге не такое хорошее поле, как в Москве»
Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани сравнил газон на «Крестовском» и «Открытие Арене».
«Я считаю, что поле на стадионе «Санкт-Петербург» не такое хорошее, как в Москве.
Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, тогда оно станет лучше.
Но как по мне, поле в Петербурге не очень хорошее», – сказал Сиани.
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