Полузащитник сборной Камеруна Сиани: «В Санкт-Петербурге не такое хорошее поле, как в Москве»

Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани сравнил газон на «Крестовском» и .

«Я считаю, что поле на стадионе «Санкт-Петербург» не такое хорошее, как в Москве.

Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, тогда оно станет лучше.

Но как по мне, поле в Петербурге не очень хорошее», – сказал Сиани.