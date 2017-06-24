Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Полузащитник сборной Камеруна Сиани: «В Санкт-Петербурге не такое хорошее поле, как в Москве»

    Теги Открытие Арена Крестовский Кубок конфедераций стадионы Себастьян Сиани

    Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани сравнил газон на «Крестовском» и «Открытие Арене».

    «Я считаю, что поле на стадионе «Санкт-Петербург» не такое хорошее, как в Москве.

    Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, тогда оно станет лучше.

    Но как по мне, поле в Петербурге не очень хорошее», – сказал Сиани.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться