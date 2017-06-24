«Краснодар» предлагает защитнику «Шальке» Аого контракт с зарплатой 3 млн евро в год
Защитник «Шальке» Деннис Аого может продолжить карьеру в России.
По информации Bild, 30-летний немец получил предложение от «Краснодара». Российский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Срок контракта Аого с «Шальке» истекает 30 июня, в нем также заинтересован «Хоффенхайм».
Изучить статистику бывшего игрока сборной Германии можно здесь.
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