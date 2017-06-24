«Краснодар» предлагает защитнику «Шальке» Аого контракт с зарплатой 3 млн евро в год

Защитник Деннис Аого может продолжить карьеру в России.

По информации Bild, 30-летний немец получил предложение от . Российский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Срок контракта Аого с «Шальке» истекает 30 июня, в нем также заинтересован .

Изучить статистику бывшего игрока сборной Германии можно здесь.