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    Фабиньо близок к переходу в «МЮ» за 50 млн евро

    Теги Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Фабиньо

    Защитник «Монако» Фабиньо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

    Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

    Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро (включая бонусы).

    В прошедшем сезоне Фабиньо провел 37 матчей в чемпионате Франции, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

    Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

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