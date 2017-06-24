Фабиньо близок к переходу в «МЮ» за 50 млн евро

Защитник «Монако» Фабиньо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро (включая бонусы).

В прошедшем сезоне Фабиньо провел 37 матчей в чемпионате Франции, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.