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    Экс-защитник «Реала» и сборной Испании Арбелоа завершил карьеру

    Теги Альваро Арбелоа Вест Хэм Реал Мадрид примера Испания сборная Испании

    Защитник Альваро Арбелоа, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Испании, объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

    «Физически я был в порядке, чтобы продолжать играть. Однако настало время прощаться.

    «Реал» – клуб всей моей жизни, я никогда не позвоню, чтобы просить о работе, но я всегда доступен для предложений», – сказал Арбелоа.

    Прошедший сезон Арбелоа провел в лондонском «Вест Хэме», однако из-за травмы ноги пропустил большую его часть и провел только 3 матча.

    За «Реал» он выступал с 2001 по 2006 и с 2009 по 2016 годы. В составе клуба он дважды выиграл Лигу чемпионов.

    В составе сборной Испании Арбелоа провел 57 матчей, выиграл чемпионат мира в 2010 году и два чемпионата Европы – в 2008 и 2012 годах.

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