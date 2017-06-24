Экс-защитник «Реала» и сборной Испании Арбелоа завершил карьеру

Защитник Альваро Арбелоа, известный по выступлениям за мадридский и сборную Испании, объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

«Физически я был в порядке, чтобы продолжать играть. Однако настало время прощаться.

«Реал» – клуб всей моей жизни, я никогда не позвоню, чтобы просить о работе, но я всегда доступен для предложений», – сказал Арбелоа.

Прошедший сезон Арбелоа провел в лондонском , однако из-за травмы ноги пропустил большую его часть и провел только 3 матча.

За «Реал» он выступал с 2001 по 2006 и с 2009 по 2016 годы. В составе клуба он дважды выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Испании Арбелоа провел 57 матчей, выиграл чемпионат мира в 2010 году и два чемпионата Европы – в 2008 и 2012 годах.