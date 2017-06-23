Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий команды Себастьян Дриусси вскоре должен перейти в .

«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твердо намерен перейти в российский клуб.

Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег», — сказал Гальярдо.

Ранее стало известно, что «Зенит» достиг договоренности о переходе Дриусси за 15 млн евро. В течение ближайших трех дней игрок должен подписать пятилетний контракт с сине-бело-голубыми.

В текущем сезоне Себастьян провел 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.