Тренер «Ривер Плейта»: «Я общался с Дриусси, и он твердо намерен перейти в «Зенит»
Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий команды Себастьян Дриусси вскоре должен перейти в «Зенит».
«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твердо намерен перейти в российский клуб.
Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег», — сказал Гальярдо.
Ранее стало известно, что «Зенит» достиг договоренности о переходе Дриусси за 15 млн евро. В течение ближайших трех дней игрок должен подписать пятилетний контракт с сине-бело-голубыми.
В текущем сезоне Себастьян провел 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.