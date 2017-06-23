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    Тренер «Ривер Плейта»: «Я общался с Дриусси, и он твердо намерен перейти в «Зенит»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт Марсело Гальярдо Себастьян Дриусси

    Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий команды Себастьян Дриусси вскоре должен перейти в «Зенит».

    «Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твердо намерен перейти в российский клуб.

    Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег», — сказал Гальярдо.

    Ранее стало известно, что «Зенит» достиг договоренности о переходе Дриусси за 15 млн евро. В течение ближайших трех дней игрок должен подписать пятилетний контракт с сине-бело-голубыми.

    В текущем сезоне Себастьян провел 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

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