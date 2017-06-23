Марио Фернандес вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прибыл в расположение клуба на сборе в Австрии.

Бразильский игрок прилетел из Австрии, где для него была изготовлена специальная защитная маска. В ней Марио определенное время будет тренироваться и играть.

В двух ближайших товарищеских матчах, запланированных на 24 и 25 июня, Фернандес участия не примет, зато уже сегодня он работал наравне со всеми в общей группе.

«У меня все хорошо. С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идет нормально.

Еще ощущается небольшой отек, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску.

Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму», – сказал Фернандес.