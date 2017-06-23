Месси признан самым ценным игроком «Барселоны» в сезоне

Нападающий «Барселоны» признан самым ценным игроком команды в сезоне.

Аргентинец завоевывает эту награду в пятый раз в своей карьере, она присуждается по результатам голосования местных журналистов по итогам каждого сезона.

Ранее Месси получал данный приз в сезонах- 2009/10, 2010/11, 20012/13 и 2014/15. Год назад самым ценным игроком «Барсы» был признан .