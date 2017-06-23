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    Месси признан самым ценным игроком «Барселоны» в сезоне

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Луис Суарес

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан самым ценным игроком команды в сезоне.

    Аргентинец завоевывает эту награду в пятый раз в своей карьере, она присуждается по результатам голосования местных журналистов по итогам каждого сезона.

    Ранее Месси получал данный приз в сезонах- 2009/10, 2010/11, 20012/13 и 2014/15. Год назад самым ценным игроком «Барсы» был признан Луис Суарес.

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