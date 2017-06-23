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    Валерий Карпин: «Иностранные журналисты не знают игроков сборной России. Это очень страшно»

    Теги сборная Португалии сборная России Кубок конфедераций

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о причинах поражения сборной России от Португалии (0:1) в матче Кубка конфедераций.

    – Почему между сборными пропасть в работе с мячом? Португальцы делали все на такт быстрее, они принимали правильные решения.

    – Потому что все футболисты сборной Португалии, в отличие от наших, соревнуются каждый день не только в игре, но и на тренировках. А мы варимся в нашем котле. У иностранных журналистов накануне был один вопрос — «почему мы никого не знаем из вашей сборной?» Это очень страшно. Кроме Акинфеева, плюс-минус пару фамилий, никого не знают. А раньше они знали всю сборную наизусть.

    – Если спортсмен хочет, учитывая талант и здоровье, он добьется?

    – Он добьется, но для этого нужна конкурентная среда. Глобально уровень футболистов Португалии намного выше, чем у наших. Впереди, чтобы созидать, нужно качество, — сказал Карпин.

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