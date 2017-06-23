«Монако» отказался продать Мбаппе «Ливерпулю» за 100 млн евро
«Ливерпуль» не может договориться с «Монако» о трансфере форварда Килиана Мбаппе, на которого также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Арсенал».
Сообщается, что мерсисайдцы сделали второе предложение по 18-летнему французу, на этот раз в размере 100 миллионов евро, но «Монако» вновь ответил отказом.
Ранее стало известно, что княжеский клуб если и продаст Мбаппе, то не дешевле 115 миллионов.
Сам нападающий намерен продолжить карьеру в «Реале».
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