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    Британские фанаты планировали провокацию в Казани на матче КК-2017 Германия – Чили

    Теги сборная Германии сборная Чили происшествия болельщики Кубок конфедераций Казань-Арена

    Правоохранительные органы РФ задержали в Казани британских болельщиков, которые собирались устроить провокацию на матче группового турнира Кубка конфедераций.

    Четыре гражданина Великобритании были задержаны 20 июня около гостиницы Park Inn. У молодых людей, чье поведение показалось полицейским подозрительным, обнаружили целый арсенал пиротехники – 61 заряд. Файеры фанаты приобрели в интернет-магазине.

    У британцев были при себе паспорта болельщиков и билеты на матч Германия – Чили, который пройдет на «Казань-Арене» 22 июня.

    Задержанные представились сотрудниками медиакомпании Bigballs Media и сообщили, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на турнире, что они планировали показать в своем фильме.

    После выяснения всех обстоятельств произошедшего и за отсутствием в действиях иностранцев состава преступления их отпустили. Пиротехника изъята для исследования.

    Глава Bigballs Media Том Тирлуолл заявил, что задержанные не имеют отношения к компании.

    «Мы готовим сейчас официальное заявление, но эта история и ее связь с Bigballs Media – полная неправда», – заявил Тирлуолл в интервью РИА Новости.

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