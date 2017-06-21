Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями после победы над Россией в матче второго тура группового раунда Кубка конфедераций (1:0).

«Очевидно, я очень рад. Мы знали, что игра будет сложной против очень сложной команды. Мы счастливы, ведь впервые Португалия победила в России.

Мы играли в гостях, болельщики давили на нас, но мы вышли победителями. У нас четыре очка, и можно поздравить нашу команду», – сказал Роналду.

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