Гендиректор «Ювентуса» Маротта подтвердил расставание с Дани Алвесом

Генеральный директор Беппе Маротта подтвердил, что защитник Дани Алвес покидает клуб.

решил, что ему необходим новый опыт. Мы примем обоюдное решение, желаем ему всего наилучшего», – сказал Маротта.

Бразилец провел в составе туринцев один сезон, стал чемпионом Италии и победителем Кубка страны, а также помог команде дойти до финала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что Алвес продолжит карьеру в «Манчестер Сити».