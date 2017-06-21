Гендиректор «Ювентуса» Маротта подтвердил расставание с Дани Алвесом
Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта подтвердил, что защитник Дани Алвес покидает клуб.
«Дани Алвес решил, что ему необходим новый опыт. Мы примем обоюдное решение, желаем ему всего наилучшего», – сказал Маротта.
Бразилец провел в составе туринцев один сезон, стал чемпионом Италии и победителем Кубка страны, а также помог команде дойти до финала Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, что Алвес продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
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