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    Гендиректор «Ювентуса» Маротта подтвердил расставание с Дани Алвесом

    Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия Дани Алвес серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта подтвердил, что защитник Дани Алвес покидает клуб.

    «Дани Алвес решил, что ему необходим новый опыт. Мы примем обоюдное решение, желаем ему всего наилучшего», – сказал Маротта.

    Бразилец провел в составе туринцев один сезон, стал чемпионом Италии и победителем Кубка страны, а также помог команде дойти до финала Лиги чемпионов.

    Ранее стало известно, что Алвес продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

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