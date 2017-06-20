Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хавбек «Сантоса» Лукас Лима в январе бесплатно перейдет в «Барселону»

    Теги Сантос высшая лига Бразилия Барселона примера Испания возможные трансферы Неймар Неймар да Силва Лукас Лима

    Состав «Барселоны» пополнит полузащитник «Сантоса» Лукас Лима.

    Контракт 26-летнего хавбека сборной Бразилии с «Сантосом» рассчитан до 31 декабря 2017 года.

    Лима 1 июля подпишет предварительное соглашение с «Барселоной» и присоединится к каталонцам в январе 2018 года, сообщает журналист FOX Sports Radio Бенжамин Бак.

    Переход Лимы в «Барселону» был осуществлен при содействии Неймара и его отца, который является агентом бразильского новичка испанской команды.

    Подробную статистику выступлений Лимы смотрите здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться