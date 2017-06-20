Хавбек «Сантоса» Лукас Лима в январе бесплатно перейдет в «Барселону»
Состав «Барселоны» пополнит полузащитник «Сантоса» Лукас Лима.
Контракт 26-летнего хавбека сборной Бразилии с «Сантосом» рассчитан до 31 декабря 2017 года.
Лима 1 июля подпишет предварительное соглашение с «Барселоной» и присоединится к каталонцам в январе 2018 года, сообщает журналист FOX Sports Radio Бенжамин Бак.
Переход Лимы в «Барселону» был осуществлен при содействии Неймара и его отца, который является агентом бразильского новичка испанской команды.
Подробную статистику выступлений Лимы смотрите здесь.
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