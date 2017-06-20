«Краснодар» предложил 5 млн евро за 22-летнего вингера «Спортинга» Медейруша

Атакующий полузащитник Юри Медейруш интересен «Краснодару».

Российский клуб предложил за трансфер 22-летнего вингера, играющего на обоих флангах, 5 миллионов евро и 20% от суммы будущей перепродажи. хочет получить 10 миллионов.

Медейруш, если сделка состоится, подпишет с четырехлетний контракт на выгодных финансовых условиях.

Последние три сезона Медейруш провел на правах аренды в «Аруке», «Морейренсе» и «Боавиште».

В 73 матчах чемпионата Португалии Медейруш забил 18 голов и отдал 20 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.