«Краснодар» предложил 5 млн евро за 22-летнего вингера «Спортинга» Медейруша
Атакующий полузащитник «Спортинга» Юри Медейруш интересен «Краснодару».
Российский клуб предложил за трансфер 22-летнего вингера, играющего на обоих флангах, 5 миллионов евро и 20% от суммы будущей перепродажи. «Спортинг» хочет получить 10 миллионов.
Медейруш, если сделка состоится, подпишет с «Краснодаром» четырехлетний контракт на выгодных финансовых условиях.
Последние три сезона Медейруш провел на правах аренды в «Аруке», «Морейренсе» и «Боавиште».
В 73 матчах чемпионата Португалии Медейруш забил 18 голов и отдал 20 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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