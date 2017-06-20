Итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо подтвердили, что хавбек «Ромы» Мохамед Салах на этой неделе станет игроком .

«Переход Салаха из «Ромы» в «Ливерпуль» – решенное дело», – написал Ди Марцио. Романо разместил аналогичный твит.

По информации журналистов, клубы согласовали условия трансфера. Полузащитник пройдет медицинское обследование завтра.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера, если учитывать бонусы, может составить 39 миллионов фунтов.