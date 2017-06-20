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    Джанлука Ди Марцио: «Переход Салаха в «Ливерпуль» – решенное дело»

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Мохамед Салах

    Итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо подтвердили, что хавбек «Ромы» Мохамед Салах на этой неделе станет игроком «Ливерпуля».

    «Переход Салаха из «Ромы» в «Ливерпуль» – решенное дело», – написал Ди Марцио. Романо разместил аналогичный твит.

    По информации журналистов, клубы согласовали условия трансфера. Полузащитник пройдет медицинское обследование завтра.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера, если учитывать бонусы, может составить 39 миллионов фунтов.

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