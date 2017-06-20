«Локомотив» готов отпустить Шишкина бесплатно

Защитник Роман Шишкин, вероятнее всего, покинет клуб в летнее межсезонье.

Московский клуб уведомил 30-летнего футболиста о том, что он может вести переговоры с другими клубами. Руководство готово отпустить его бесплатно.

Контракт защитника сборной России с «Локомотивом» истекает в конце июня.

Минувший сезон Шишкин на правах аренды провел в «Краснодаре», где сыграл в 7 матчах чемпионата России.