«Локомотив» готов отпустить Шишкина бесплатно
Защитник «Локомотива» Роман Шишкин, вероятнее всего, покинет клуб в летнее межсезонье.
Московский клуб уведомил 30-летнего футболиста о том, что он может вести переговоры с другими клубами. Руководство готово отпустить его бесплатно.
Контракт защитника сборной России с «Локомотивом» истекает в конце июня.
Минувший сезон Шишкин на правах аренды провел в «Краснодаре», где сыграл в 7 матчах чемпионата России.
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