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    «Локомотив» готов отпустить Шишкина бесплатно

    Теги Локомотив Роман Шишкин Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин, вероятнее всего, покинет клуб в летнее межсезонье.

    Московский клуб уведомил 30-летнего футболиста о том, что он может вести переговоры с другими клубами. Руководство готово отпустить его бесплатно.

    Контракт защитника сборной России с «Локомотивом» истекает в конце июня.

    Минувший сезон Шишкин на правах аренды провел в «Краснодаре», где сыграл в 7 матчах чемпионата России.

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