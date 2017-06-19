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    Сборная России чаще всех попадала в створ и выиграла больше всех единоборств в первом туре Кубка конфедераций

    Теги сборная Германии сборная России Кубок конфедераций

    Сборная России продемонстрировала хороший уровень борьбы в матче первого тура Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0).

    Россияне выиграли 128 единоборств (55%) – больше любого другого соперника при равной эффективности со сборной Германии.

    Также Россия нанесла больше всех ударов в створ – 8. Но больше всего ударов в сторону ворот у немцев (16).

    Опрос

    Самая мощная сборная первого тура?

    14480 голосов 61
    • Россия
      19%
    • Германия
      26%
    • Чили
      31%
    • Мексика
      12%
    • Португалия
      12%

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