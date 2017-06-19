Сборная России чаще всех попадала в створ и выиграла больше всех единоборств в первом туре Кубка конфедераций
Сборная России продемонстрировала хороший уровень борьбы в матче первого тура Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0).
Россияне выиграли 128 единоборств (55%) – больше любого другого соперника при равной эффективности со сборной Германии.
Также Россия нанесла больше всех ударов в створ – 8. Но больше всего ударов в сторону ворот у немцев (16).
Опрос
Самая мощная сборная первого тура?
14480 голосов 61
- Россия19%
- Германия26%
- Чили31%
- Мексика12%
- Португалия12%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.