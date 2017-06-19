Сборная России чаще всех попадала в створ и выиграла больше всех единоборств в первом туре Кубка конфедераций

Сборная России продемонстрировала хороший уровень борьбы в матче первого тура Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0).

Россияне выиграли 128 единоборств (55%) – больше любого другого соперника при равной эффективности со сборной Германии.

Также Россия нанесла больше всех ударов в створ – 8. Но больше всего ударов в сторону ворот у немцев (16).