Конте согласовал новый контракт с руководством «Челси», но осталось встретиться с Абрамовичем

Главный тренер Антонио Конте ведет с клубом переговоры о продлении контракта.

На днях итальянец встречался с исполнительным директором клуба и обсудил с ней продление соглашения. Стороны пришли к предварительному согласию по поводу контракта.

Конте будет зарабатывать 9,5-10 миллионов евро в год. В ближайшее время состоится заключительная встреча – с владельцем клуба .

После переговоров отношения клуба и тренера заметно потеплели. До этого у них были разногласия по поводу трансферной политики. Конте хотел большей власти над трансферами.