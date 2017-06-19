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    Конте согласовал новый контракт с руководством «Челси», но осталось встретиться с Абрамовичем

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Антонио Конте Марина Грановская

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте ведет с клубом переговоры о продлении контракта.

    На днях итальянец встречался с исполнительным директором клуба Мариной Грановской и обсудил с ней продление соглашения. Стороны пришли к предварительному согласию по поводу контракта.

    Конте будет зарабатывать 9,5-10 миллионов евро в год. В ближайшее время состоится заключительная встреча – с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

    После переговоров отношения клуба и тренера заметно потеплели. До этого у них были разногласия по поводу трансферной политики. Конте хотел большей власти над трансферами.

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