Конте согласовал новый контракт с руководством «Челси», но осталось встретиться с Абрамовичем
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ведет с клубом переговоры о продлении контракта.
На днях итальянец встречался с исполнительным директором клуба Мариной Грановской и обсудил с ней продление соглашения. Стороны пришли к предварительному согласию по поводу контракта.
Конте будет зарабатывать 9,5-10 миллионов евро в год. В ближайшее время состоится заключительная встреча – с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
После переговоров отношения клуба и тренера заметно потеплели. До этого у них были разногласия по поводу трансферной политики. Конте хотел большей власти над трансферами.
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