назвала арбитров, которые обслужат матчи 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций в группе A.

На игру России и Португалии назначены судьи из Италии во главе с 43-летним .

Матч Мексики и Новой Зеландии рассудит арбитр из Гамбии Бакари Папа Гассама.

Обе игры пройдут 21 июня. Матч Россия – Португалия начнется в 18.00 по московскому времени, а Мексика – Новая Зеландия – в 21.00.