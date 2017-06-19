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    Россия – Португалия. Матч обслужит итальянец Джанлука Рокки

    Теги сборная Португалии сборная России ФИФА судьи сборная Мексики сборная Новой Зеландии Кубок конфедераций Джанлука Рокки Бакари Папа Гассама

    ФИФА назвала арбитров, которые обслужат матчи 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций в группе A.

    На игру России и Португалии назначены судьи из Италии во главе с 43-летним Джанлукой Рокки.

    Матч Мексики и Новой Зеландии рассудит арбитр из Гамбии Бакари Папа Гассама.

    Обе игры пройдут 21 июня. Матч Россия – Португалия начнется в 18.00 по московскому времени, а Мексика – Новая Зеландия – в 21.00.

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