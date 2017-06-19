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    Роналду ни разу не забил после 44 ударов со штрафного на крупных международных турнирах

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Кубок конфедераций

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Кубка конфедераций против Мексики (2:2) отметился голевой передачей и не смог забить со штрафного удара.

    32-летний форвард не реализовал ни одну из 44 попыток со штрафного на чемпионатах Европы, мира и Кубке конфедераций.

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