Роналду ни разу не забил после 44 ударов со штрафного на крупных международных турнирах

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Кубка конфедераций против Мексики (2:2) отметился голевой передачей и не смог забить со штрафного удара.

32-летний форвард не реализовал ни одну из 44 попыток со штрафного на чемпионатах Европы, мира и Кубке конфедераций.

Португалия – Мексика. Роналду признан лучшим игроком матча