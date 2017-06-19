Роналду ни разу не забил после 44 ударов со штрафного на крупных международных турнирах
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Кубка конфедераций против Мексики (2:2) отметился голевой передачей и не смог забить со штрафного удара.
32-летний форвард не реализовал ни одну из 44 попыток со штрафного на чемпионатах Европы, мира и Кубке конфедераций.
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