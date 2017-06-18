Виталий Мутко: «Тосно» вышло в премьер-лигу, собираются на «Петровском» играть. Клуб «Тосно», ты из какого региона?»
Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мыслями о будущем команд из городов, где пройдет ЧМ.
– РФС задумывается о судьбе стадионов ЧМ-2018? Нет риска, что они придут в запустение?
– Владимир Путин говорил, что сочинское наследие распределяли с карандашом. Мы будет делать так же. Разрабатываем программу развития для каждого стадиона. Потом передадим в регионы это наследие, построенное на международном опыте. Создадим целые бизнес-модели управления.
Возможно, это случится не сразу, но в течение полугода после ЧМ запустим этот проект во всех регионах. Я лично работаю с каждым руководителем регионов.
Позавчера, например, говорил с губернатором Ростовской области. Неужели у них некому заниматься клубом? Можно ведь создать команду с 20-30-50 акционерами, задействовать малый бизнес. Там нужно хорошее управление. Курбан Бердыев поработал, ушел, а за ним 9 игроков. Спрашиваю: «Как такое случилось?». В ответ: «Ой, мы не знали!».
Сейчас Хабаровском занимаемся. Или «Тосно» вышло. Ну и что? Будет на «Петровском» играть. Клуб «Тосно», ты из какого региона? Сейчас ведем переговоры, чтобы к «Мордовии» вернулся спонсор. Всех тревожит, чтобы стадионы не пустовали, – сказал Мутко.
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