Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко высказался на тему календаря чемпионата России.

«Пока нет календаря, сейчас только структура календаря, не более того. Идет работа. Это последний чемпионат перед мировым первенством. Мы должны прибавить, а значит, календарь должен быть ясным и понятным.

Требуется включение неких разумных решений, вы не можете слетать в условный , а через два дня играть в Лиге чемпионов. К тому же нужно создать комфорт болельщикам, время матчей обсудить. Есть разные системы составления календаря. Пытаюсь в этом разобраться.

Нам нужно будет посмотреть, лига здесь гибкая, она раздала клубам, как проект, хотя дискуссия еще идет. Нам нужно научиться у Италии, чтобы уже сейчас публиковать календарь. Стабильность календаря должна быть незыблема, нужно прекратить переносы игр. Такой стадион в Санкт-Петербурге надо же заполнять, надо работать над этим. Мне странно видеть 10 декабря в календаре матч.

Эти игры должны, наверное, проходить в южной части страны. Мы просто рекомендуем, а так лига сама принимает решение. Мы должны вместе посмотреть, какой уровень интереса к футболу в нашей стране. Может мы действительно, как говорил , нефутбольная страна» – сказал Мутко.