Приложение «Сборная России» – самый удобный способ следить за нашей командой на Кубке конфедераций

Совсем скоро сборная России начнет свой первый матч на домашнем Кубке конфедераций.

Самым удобным способом следить за выступлениями нашей команды является мобильное приложение сборной России по футболу от Sports.ru.

Сборная России по футболу для iPhone/iPad

Сборная России по футболу для Android

Установив приложение, вы сможете:

– Читать все самые свежие новости и материалы о нашей сборной

– Получать уведомления о голах, карточках, начале и конце матча;

– Голосовать за исход матча, лучших и худших игроков ;

– Смотреть видео голов прямо в текстовых трансляциях матчей;

– Писать и читать статусы редакторов и пользователей про сборную России по футболу;

– Общаться в чате с другими болельщиками нашей команды;

– Получить доступ к огромному статистическому архиву про сборную России и ее игроков;

и многое другое.

Кроме того, если чтобы внимательно следить за всем турниром, вы можете установить отдельное приложение «Кубок конфедераций» от Sports.ru.