Кубок конфедераций. Минимальная стоимость билетов для россиян – 950 рублей
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о стоимости билетов на матчи Кубка конфедераций для российских болельщиков.
«Цена билетов устанавливается ФИФА, исходя из текущей конъюнктуры, из предыдущих чемпионатов. У нас ФИФА пошла на беспрецедентную меру: введена четвертая категория только для россиян. Ее минимальная стоимость – 950 рублей.
Матчи сборной России в приоритете, на матчи других команд билеты раскупаются менее активно. Однако мы рассчитываем, что с первым ударом по мячу поднимется интерес к турниру, люди захотят увидеть матчи», — сказал Мутко.
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