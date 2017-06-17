Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о стоимости билетов на матчи Кубка конфедераций для российских болельщиков.

«Цена билетов устанавливается ФИФА, исходя из текущей конъюнктуры, из предыдущих чемпионатов. У нас ФИФА пошла на беспрецедентную меру: введена четвертая категория только для россиян. Ее минимальная стоимость – 950 рублей.

Матчи сборной России в приоритете, на матчи других команд билеты раскупаются менее активно. Однако мы рассчитываем, что с первым ударом по мячу поднимется интерес к турниру, люди захотят увидеть матчи», — сказал Мутко.