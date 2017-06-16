«Спартак» интересуется защитником «Селтика» Шимуновичем, стоящим 9 млн евро

проявляет интерес к хорватскому защитнику шотландского Йозо Шимуновичу, сообщает Daily Mail.

Ориентировочная сумма сделки — 8 миллионов фунтов (около 9,1 млн евро – прим. Sports.ru).

Основными конкурентами москвичей в борьбе за 22-летнего футболиста выступают английские клубы — , «Хаддерсфилд» и «Бернли».

Отмечается, что сам Шимунович заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, но до конкретных предложений дело пока не дошло.

С его статистикой в минувшем сезоне можно ознакомиться здесь.