«Спартак» интересуется защитником «Селтика» Шимуновичем, стоящим 9 млн евро
«Спартак» проявляет интерес к хорватскому защитнику шотландского «Селтика» Йозо Шимуновичу, сообщает Daily Mail.
Ориентировочная сумма сделки — 8 миллионов фунтов (около 9,1 млн евро – прим. Sports.ru).
Основными конкурентами москвичей в борьбе за 22-летнего футболиста выступают английские клубы — «Ньюкасл», «Хаддерсфилд» и «Бернли».
Отмечается, что сам Шимунович заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, но до конкретных предложений дело пока не дошло.
С его статистикой в минувшем сезоне можно ознакомиться здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.