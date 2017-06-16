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    «Спартак» интересуется защитником «Селтика» Шимуновичем, стоящим 9 млн евро

    Теги Спартак высшая лига Шотландия Селтик Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Бернли Хаддерсфилд Йозо Шимунович

    «Спартак» проявляет интерес к хорватскому защитнику шотландского «Селтика» Йозо Шимуновичу, сообщает Daily Mail.

    Ориентировочная сумма сделки — 8 миллионов фунтов (около 9,1 млн евро – прим. Sports.ru).

    Основными конкурентами москвичей в борьбе за 22-летнего футболиста выступают английские клубы — «Ньюкасл», «Хаддерсфилд» и «Бернли».

    Отмечается, что сам Шимунович заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, но до конкретных предложений дело пока не дошло.

    С его статистикой в минувшем сезоне можно ознакомиться здесь.

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