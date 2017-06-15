Тимощук, Симутенков и еще 7 человек вошли в штаб Манчини в «Зените»

Главный тренер Роберто Манчини представил команде свой тренерский штаб.



В штаб 52-летнего итальянца вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, и Игорь Симутенков.

Тренерами «Зенита» по физподготовке будут Иван Карминати и Андреа Сканавино. Тренеры вратарей – Михаил Бирюков и Томислав Рогич, видеоаналитик – Максим Гайдовский.



Кроме того, к работе с командой приступил бывший генеральный менеджер сборной России – заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

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