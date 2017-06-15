Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тимощук, Симутенков и еще 7 человек вошли в штаб Манчини в «Зените»

    Теги Зенит Анатолий Тимощук Роберто Манчини Премьер-лига Россия Игорь Симутенков Михаил Бирюков Анджело Грегуччи Фаусто Сальсано Оресте Чинквини Томислав Рогич

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини представил команде свой тренерский штаб.
     
    В штаб 52-летнего итальянца вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков.

    Тренерами «Зенита» по физподготовке будут Иван Карминати и Андреа Сканавино. Тренеры вратарей – Михаил Бирюков и Томислав Рогич, видеоаналитик – Максим Гайдовский.

    Кроме того, к работе с командой приступил бывший генеральный менеджер сборной России – заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

    «Зенит» – самый популярный и любимый клуб России». Презентация Роберто Манчини

    Секретный контракт Манчини, который лежал в сейфе Фурсенко

    Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться