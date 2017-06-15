«Зенит» может вернуть из «Волгаря» своего воспитанника – хавбека Сутормина
Полузащитник «Волгаря» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в премьер-лиге.
«Зенит» рассматривает возможность возвращения своего 23-летнего воспитанника из астраханского клуба, сообщил источник, близкий к ситуации.
Также за Суторминым внимательно следит «Ростов», который уже дважды делал предложение о просмотре футболиста, но получал отказ от «Волгаря».
Контракт Сутормина рассчитан еще на один год. В прошлом сезоне хавбек стал лучшим бомбардиром команды с 9 голами (4 с пенальти) и 6 результативными передачами в 38 матчах ФНЛ.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.