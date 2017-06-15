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    «Зенит» может вернуть из «Волгаря» своего воспитанника – хавбека Сутормина

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия возможные трансферы ФНЛ Волгарь Алексей Сутормин

    Полузащитник «Волгаря» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в премьер-лиге.

    «Зенит» рассматривает возможность возвращения своего 23-летнего воспитанника из астраханского клуба, сообщил источник, близкий к ситуации.

    Также за Суторминым внимательно следит «Ростов», который уже дважды делал предложение о просмотре футболиста, но получал отказ от «Волгаря».

    Контракт Сутормина рассчитан еще на один год. В прошлом сезоне хавбек стал лучшим бомбардиром команды с 9 голами (4 с пенальти) и 6 результативными передачами в 38 матчах ФНЛ.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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