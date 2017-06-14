Брозович отказался переходить в «Зенит», трансферы Баделя, Фасио и Паредеса вероятны
«Зенит» не смог согласовать трансфер полузащитника «Интера» Марцело Брозовича.
Миланский клуб был готов расстаться с 24-летним хавбеком примерно за 30 миллионов евро.
Однако сам хорват отказался от такой сделки и намерен остаться в Европе, сообщает Нобель Арустамян.
Трансфер другого хорватского футболиста Милана Баделя, выступающего за «Фиорентину», все еще реален.
Также «Зенит» проявляет интерес к игрокам «Ромы» Леандро Паредесу и Федерико Фасио.
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