Брозович отказался переходить в «Зенит», трансферы Баделя, Фасио и Паредеса вероятны

не смог согласовать трансфер полузащитника «Интера» .

Миланский клуб был готов расстаться с 24-летним хавбеком примерно за 30 миллионов евро.

Однако сам хорват отказался от такой сделки и намерен остаться в Европе, сообщает .

Трансфер другого хорватского футболиста Милана Баделя, выступающего за «Фиорентину», все еще реален.

Также «Зенит» проявляет интерес к игрокам «Ромы» и Федерико Фасио.