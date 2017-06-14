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    Брозович отказался переходить в «Зенит», трансферы Баделя, Фасио и Паредеса вероятны

    Теги Зенит Интер Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Федерико Фасио Милан Бадель Нобель Арустамян Марцело Брозович Леандро Паредес

    «Зенит» не смог согласовать трансфер полузащитника «Интера» Марцело Брозовича.

    Миланский клуб был готов расстаться с 24-летним хавбеком примерно за 30 миллионов евро.

    Однако сам хорват отказался от такой сделки и намерен остаться в Европе, сообщает Нобель Арустамян.

    Трансфер другого хорватского футболиста Милана Баделя, выступающего за «Фиорентину», все еще реален.

    Также «Зенит» проявляет интерес к игрокам «Ромы» Леандро Паредесу и Федерико Фасио.

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