Вандерсон перешел в «Динамо»
«Динамо» объявило о переходе экс-форварда «Краснодара» Вандерсона.
31-летний бразилец, пять сезонов отыгравший за краснодарцев, перешел в московский клуб на правах свободного агента.
«Мы рады, что из ряда предложений Вандерсон выбрал наше.
Это сильный форвард, который отлично себя зарекомендовал в российской премьер-лиге, становился ее лучшим бомбардиром.
Уверены, что он нам здорово поможет в решении поставленных задач», – сказал исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов.
В «Динамо» Вандерсон будет играть под 14-м номером. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
Фото: официальный сайт московского «Динамо»
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