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    Вандерсон перешел в «Динамо»

    Теги Премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва фото Вандерсон Евгений Кречетов

    «Динамо» объявило о переходе экс-форварда «Краснодара» Вандерсона.

    31-летний бразилец, пять сезонов отыгравший за краснодарцев, перешел в московский клуб на правах свободного агента.

    «Мы рады, что из ряда предложений Вандерсон выбрал наше.

    Это сильный форвард, который отлично себя зарекомендовал в российской премьер-лиге, становился ее лучшим бомбардиром.

    Уверены, что он нам здорово поможет в решении поставленных задач», – сказал исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов

    В «Динамо» Вандерсон будет играть под 14-м номером. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт московского «Динамо»

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