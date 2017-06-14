Вандерсон перешел в «Динамо»

объявило о переходе экс-форварда «Краснодара» Вандерсона.

31-летний бразилец, пять сезонов отыгравший за краснодарцев, перешел в московский клуб на правах свободного агента.

«Мы рады, что из ряда предложений выбрал наше.

Это сильный форвард, который отлично себя зарекомендовал в российской премьер-лиге, становился ее лучшим бомбардиром.

Уверены, что он нам здорово поможет в решении поставленных задач», – сказал исполнительный директор «Динамо» .

В «Динамо» Вандерсон будет играть под 14-м номером. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Фото: официальный сайт московского